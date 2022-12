Homem é encontrado morto no porto da balsa em Miritituba (PA)

(Corpo no local. Foto: Reprodução/Plantão) – Fato foi registrado na manhã desta quinta-feira (01)

O Corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira 01 de dezembro de 2022, no Porto da balsa no Distrito de Miritituba, próximo onde ficam as voadeiras que fazem a travessia Itaituxa X Miritituba.

De acordo com informações, dos próprios amigos da vítima ele estava bebendo, aí saiu para tomar um banho no rio Tapajós, quando deu o ataque de epilepsia. Os amigos chegaram a tirar Cleiton da água mas já estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar, foi acionada para averiguar a situação, e lá constataram a veracidade do fato, isolaram o local. E de imediato acionaram a Polícia Civil para as providências cabíveis e posteriormente a Polícia Científica será acionada para fazer a remoção do corpo.

Um inquérito policial será instaurado para investigação. (Com informações do Portal Plantão 24horas News).

