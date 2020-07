HOMEM É ASSASSINADO EM BAIRRO DE MEDICILÂNDIA/PA

(Foto:Reprodução) – O crime ocorreu por volta das 13:30 desta segunda-feira (27), no Bairro Cacoal em Medicilândia no sudoeste paraense.

A vítima foi o senhor Francinaldo Alves da Silva de 30 anos, conhecido popularmente pelo prenome de “Nem” e de acordo com as informações ele foi morto com golpes de facão e a motivação teria uma possível briga familiar, que teria começado ainda na noite de domingo entre a vítima e o autor no homicídio e que estariam ingerindo bebida alcoólica durante a discussão que motivou o crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda foi ao local na tentativa de resgatar a vítima, mas infelizmente já não apresentava mais sinais de vida.

A polícia Civil esteve no local colhendo informações que servirão de embasamento para o inquérito policial e a Polícia Militar faz buscas na tentativa de localizar o acusado que é sobrinho da vítima.

