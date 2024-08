Homem é executado a tiros por dupla em motocicleta no sudeste do Pará

Foto: Reprodução | Bruno Franco de Carvalho, de 37 anos, foi assassinado a tiros na frente de casa na noite de terça-feira (6/8), na Rua Paraná, que fica no bairro Getat, em Tucuruí, no sudeste do Pará. Segundo a polícia, dois homens em uma motocicleta participaram do crime e atiraram contra a vítima. A motivação por trás do assassinato ainda é desconhecida. Em nota, a Polícia Civil disse nesta quarta (7/8) que “equipes da Seccional de Tucuruí trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de Bruno”.

Por volta de 20h35, uma guarnição do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM) realizava rondas na avenida Minas Gerais quando foi acionada por moradores. Assim que os policiais chegaram na Rua Paraná, encontraram Bruno com ferimentos de arma de fogo pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) também foi comunicado sobre o caso, mas apenas houve tempo de constatar a morte de Bruno, que morreu no local.

A cena do crime foi isolada pela PM até a chegada das polícias Científica e Civil. No local, os agentes levantaram a informação de que a dupla que matou a vítima utilizava capacetes e estavam em uma Honda Bros de cor preta. O 13º BPM procurou pelos suspeitos, porém, nenhum deles, até o momento, foi preso.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2024/14:36:15

