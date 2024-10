Estudantes ficam feridos após acidente em ônibus escolar desgovernado, no PA; VÍDEO

Aluno ferido precisou ser retirado do ônibus em maca. Outros machucados também receberam atendimento médico. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Segundo a prefeitura de Santo Antônio do Tauá, o veículo apresentou um problema mecânico no freio. Um dos estudantes precisou ser imobilizado em uma maca para ser retirado do ônibus.

Estudantes ficaram feridos em um acidente com um ônibus escolar desgovernado na PA-140, em Santo Antônio do Tauá, nordeste do Pará.

O caso ocorreu nesta terça-feira (29). Uma câmera de monitoramento registrou o momento. O motorista perdeu o controle do veículo. Para sair da PA movimentada, o condutor “jogou” o ônibus para um ramal da pista. O veículo só parou quando passou por cima de um buraco na via, o que provocou uma cortina de fumaça na área.

Imagens também mostram que a frente do veículo escolar ficou com várias marcas depois do acidente. Segundo a prefeitura de Santo Antônio do Tauá, o ônibus apresentou um problema mecânico no freio.

O coletivo saiu da vila Tracuateua e seguiria para o centro da cidade. Os alunos feridos receberam atendimento médico. Um deles precisou ser imobilizado para ser retirado do veículo com a ajuda de moradores da região.

Em nota, a gestão da cidade informou que os estudantes feridos foram levados para o Hospital Municipal.

A Secretaria de Estado de Educação (Eeduc) lamentou o ocorrido e disse que presta apoio necessário aos alunos envolvidos no acidente. O órgão ressaltou que o transporte público escolar é responsabilidade do município.

Apesar de ter confirmado o problema mecânico que resultou na perda de controle do ônibus, a prefeitura de Santo Antônio do Tauá não relatou se tomará medidas em relação ao veículo.

