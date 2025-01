Vídeo: policial militar dispara tiro durante desentendimento com vizinho em Altamira (PA)

Foto: Reprodução | De acordo com testemunhas, a discussão teve início devido a reclamações de perturbação de sossego.

Um desentendimento entre vizinhos quase terminou em tragédia no bairro Jardim Independente I, em Altamira, no sudoeste paraense. O incidente ocorreu há mais de uma semana, mas as imagens só foram divulgadas agora. O envolvido foi um policial militar da reserva, identificado como subtenente Silva, que sacou uma arma durante a briga e efetuou um disparo. Felizmente, ninguém ficou ferido.

De acordo com testemunhas, a discussão teve início devido a reclamações de perturbação de sossego. No momento do confronto, imagens registradas mostram o subtenente chegando ao local de moto, com a placa coberta por uma sacola. Durante a briga, ele empurrou uma mulher com o revólver e fez ameaças antes de disparar a arma.

Confira o vídeo:

Polícia Militar e Investigação

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, mas, ao chegar, os envolvidos decidiram não registrar um boletim de ocorrência na delegacia. O subtenente Silva não foi localizado após o ocorrido.

O Comando do 16º Batalhão da Polícia Militar informou que o caso está sendo investigado pela Corregedoria Militar. A conduta do policial será analisada, e as medidas cabíveis poderão ser tomadas, conforme os resultados da investigação.

