Mulher morre ao tentar tirar selfie em penhasco

A tentativa de tirar uma selfie terminou em tragédia na tarde de sexta-feira (6), na cidade de Portalegre, no Rio Grande do Norte. Uma mulher de 41 anos morreu após se desequilibrar e cair de um penhasco na Cachoeira do Talhado, ponto turístico do município.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, colhidas de familiares que estiveram no local, a mulher, identificada como Rejane Duarte Fernandes, estava se posicionando para uma foto quando caiu. A vítima era natural da cidade de Marcelino Vieira e morava em Pau dos Ferros, também no Oeste potiguar. O acidente aconteceu por volta das 15h30.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e alguns voluntários trabalharam por cerca de oito horas seguidas para fazer a remoção do corpo. A equipe informou que o local é de difícil acesso e só foi acessado por uma trilha, com o auxílio de um guia local. O corpo foi localizado em um ponto do precipício com mais de 200 metros de profundidade, de acordo com a corporação.

PORTAL T5

7 de junho de 2020 às 10:36

