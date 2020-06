Pagamento de impostos municipais vence nesta quarta

Pagamento pode ser feito em cota única, com 10% de desconto, ou parcelado em até sete vezes(Foto:Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os novos carnês do Imposto Sobre Serviço (ISS) para pessoa física e a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL) têm vencimento para esta quarta-feira (10), após a Prefeitura de Belém flexibilizar o pagamento de tributos municipais para reduzir o impacto do novo coronavírus na economia e disponibilizar novamente a emissão dos carnês. O pagamento pode ser feito em cota única, com 10% de desconto, ou parcelado em até sete vezes.

Também há a oportunidade de pagar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) deste ano até o dia 20 de junho, com os mesmos benefícios. Conforme divulgou a Prefeitura, os carnês já estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin).

De acordo com o titular da secretaria, José Capeloni, “são mais benefícios fiscais que juntam aos demais já anunciados, demonstração de total sensibilidade da Prefeitura de Belém para este momento especial e como forma de incentivar a retomada da economia do município”. Ele ainda destacou que a prorrogação do pagamento vai beneficiar os profissionais liberais e autônomos. “Estamos privilegiando, em especial, os profissionais autônomos, como a classe médica e demais profissionais liberais”, frisou.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...