Filho mata o próprio pai com golpes de faca em Vitorino Freire, no Maranhão

Gerardo de Lira Pessoa, de 79 anos, foi morto pelo próprio filho, Antônio Carlos Rodrigues Pessoa, de 50 anos | Foto: Reprodução

A vítima foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos causados pelas múltiplas perfurações de faca.

Um homem foi preso na tarde dessa segunda-feira (24) suspeito de matar o próprio pai com quatro golpes de faca. O crime aconteceu por volta das 12h em Vitorino Freire, município a 321 km de São Luís. A vítima foi identificada como Gerardo de Lira Pessoa, de 79 anos. Ele foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos causados pelas múltiplas perfurações de faca.

FILHO AINDA ESTAVA SUJO DE SANGUE

Já o suspeito, identificado como Antônio Carlos Rodrigues Pessoa, de 50 anos, ainda estava no imóvel onde o crime aconteceu, todo sujo de sangue, quando a polícia chegou. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia local. Antônio Carlos foi encaminhado ao presídio de Piratininga, em Bacabal, onde permanecerá à disposição da Justiça.

NEGOU O CRIME

Em seu interrogatório, Antônio Carlos negou ter cometido o crime. No entanto, testemunhas relataram que, momentos antes do crime, houve uma intensa discussão entre pai e filho. Segundo vizinhos, após a briga cessar, o suspeito foi visto saindo do imóvel com as roupas sujas de sangue.

De acordo com o delegado Rildo Portela, responsável pelo caso, a motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), que tem o prazo de 10 dias para concluir o inquérito policial e encaminhar o caso à Justiça.

Fonte: Portal Meio News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2024/08:00:12

