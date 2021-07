Homem é expulso de rodízio por comer 15 pratos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os comentários não representam a opinião do portal; a responsabilidade é do autor da mensagem. Leia os termos de uso

No início da tarde desta quinta-feira (15), João Carlos postou uma atualização. Dessa vez com passe livre, ele disse ter consumido 35 porções de massa.

De acordo com o portal UOL, já no final de sua refeição, ele fez um registro contando que funcionários pediram para que ele fosse embora, com a oferta de que a comida consumida seria paga pelo estabelecimento.

You May Also Like