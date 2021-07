Homem é encontrado morto dentro da própria casa em Santarém

Na noite de quinta-feira (15) a Polícia Civil recebeu informações via Núcleo Integrado de Operações (NIOP), de que um indivíduo identificado como Edilson dos Santos Damasceno de 55 anos, teria sido encontrado morto em sua residência no Beco Vista Alegre, bairro Santa Clara em Santarém.

De acordo com o Delegado Herbert Farias, uma vizinha percebendo o sumiço do homem, resolveu adentrar ao local e encontrou a vítima já sem vida. Os investigadores encontraram ao lado do corpo um machado e martelo que possivelmente teria sido usado para matar o indivíduo.



O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios que trabalha com as possibilidades do crime estar relacionado com tráfico de drogas, uma vez que Edilson era usuário e várias pessoas frequentavam a sua residência.

Por:RG15/O Impacto com informações Lorenna Morena

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...