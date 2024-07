Homem é flagrado abusando sexualmente de mulher em situação de rua, em Belém

Suspeito será apresentado em delegacia. Foto: Reprodução / Redes sociais

Um motociclista que passava pela avenida Pedro Miranda registrou a violência.

Um homem, que ainda não teve a identidade divulgada, foi flagrado, na madrugada do último domingo, 14, abusando sexualmente de uma mulher, supostamente em situação de rua, na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém.A violência foi registrada por um motociclista que passava pela avenida Pedro Miranda e chegou a gravar imagens. Antes de se aproximar do suspeito, o condutor da moto ainda diz:

“tá abusando de uma mulher doente, esse f*****”

A filmagem que circula pelas redes sociais, mostra o homem, vestindo apenas um shorts, já se afastando da vítima, que permanece no chão de uma calçada de barriga para cima, aparentemente sem roupas. O suspeito ainda ajeita o calção antes de ir embora como se nada tivesse acontecido.

O suspeito foi localizado e será apresentado na delegacia da Polícia Civil no bairro da Pedreira. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2024/14:33:23

