Anuário Leite 2024, da Embrapa Gado de Leite, destaca pesquisas e tecnologias que impulsionam o aumento da produtividade na atividade

A Embrapa Gado de Leite apresenta o Anuário Leite 2024, completa publicação sobre a cadeia do leite, com estatísticas, análises, artigos e entrevistas que valorizam as pesquisas e as tecnologias que impulsionam esta importante atividade produtora de alimentos e geradora de empregos e renda no campo.

Esse documento histórico mostra que, em 2023, o país bateu recorde de importação de lácteos, comprados principalmente da Argentina e do Uruguai. Essa mudança na oferta e na demanda de leite refletiu-se no comportamento das margens financeiras em todos os elos da cadeia, em especial no poder de compra do produtor.

A conjuntura econômica é um dos mais importantes focos do Anuário Leite 2024, da Embrapa Gado de Leite. Analistas e pesquisadores da Embrapa fazem análises do mercado e índices de produção do Brasil e de outros países. No artigo “10 reflexões sobre a competitividade e os desafios do leite brasileiro”, destaque para a importância da eficiência na gestão técnica e econômica para que o produtor se mantenha de forma sustentável na atividade, superando os momentos de crise da pecuária de leite nacional.

O Anuário elenca tecnologias desenvolvidas pela pesquisa agropecuária, capazes de promover a superação dos desafios. São os casos de práticas para recuperação de pastagens degradadas, técnicas para redução da pegada de carbono do leite e protocolo de biosseguridade em fazendas leiteiras. Há ainda soluções a ser lançadas em breve, como a avaliação genômica multirracial, que permitirá identificar animais Gir Leiteiro com genética superior para cruzamento com bovinos da raça Holandesa a fim de se obter o melhor Girolando.

O desenvolvimento e a disponibilização dessas tecnologias envolvem uma gama de parceiros públicos e privados, o que permite a soma de competências e esforços para acelerar a evolução tecnológica da pecuária de leite nacional. É nesta direção que se inserem outras iniciativas apresentadas no Anuário, a exemplo do Laboratório Multiusuário de Bioeficiência e Sustentabilidade da Pecuária, hub de geração de conhecimentos, serviços e produtos junto a parceiros públicos e privados.

Além da pesquisa, a publicação foca na transferência de tecnologia. Nesse aspecto, destaca a iniciativa-piloto de compartilhamento de conhecimentos e tecnologias focadas em bovinocultura de leite por meio da rede Embrapa – ATER (empresas estaduais de assistência técnica e extensão rural).

O consumidor também está presente na edição, que aponta as tendências atuais da alimentação. O Anuário aborda o dilema dos apaixonados por lácteos, confrontados com movimentos contrários ao consumo de lácteos e da evolução das campanhas de marketing do leite em uma perspectiva global, incluindo a experiência exitosa do “Movimento Beba Mais Leite”.

O Anuário Leite 2024, da Embrapa Gado de Leite, está disponível para download gratuitamente em: www.embrapa.br/gado-de-leite/

Fonte:Ascom Embrapa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2024/15:56:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...