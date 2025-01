Homem é Flagrado Defecando em Plena BR-316 em Belém | PA

Foto: Reprodução | Situação inusitada viraliza nas redes sociais e provoca risadas entre internautas.

Um episódio inusitado chamou a atenção de motoristas e internautas na Região Metropolitana de Belém. Um homem foi flagrado defecando em uma das faixas da movimentada Avenida BR-316, em plena luz do dia. O momento foi registrado em vídeo, que rapidamente se espalhou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o homem agachado ao lado esquerdo de um carro estacionado próximo a uma mureta de concreto. Para tentar preservar a privacidade, a porta do carro do lado em que ele estava foi mantida aberta, mas a tentativa não foi suficiente para evitar que ele fosse flagrado. Enquanto isso, outros veículos continuavam a trafegar na faixa ao lado, reforçando a situação constrangedora.

Após terminar o ato, o homem se limpou com papel higiênico, descartando o material na pista e, em seguida, entrou no carro para continuar sua viagem.

O episódio rendeu uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Muitos internautas se divertiram com a situação e reagiram com bom humor. “Cerveja quente do ano novo dá nisso”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Já tive essa vontade também, não julgo”. “Mano, quando ela vem, ninguém segura. Sai da frente”, brincou um terceiro.

Alguns também fizeram observações sobre a improvisada tentativa de privacidade do homem. “Não tinha nem a porta de trás pra fazer a capa”, comentou um internauta, acompanhado de emojis de risada.

Ainda não há informações sobre a data exata em que a gravação foi feita.

Fonte: Fonte: Ver-o-fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/15:00:51

