Homem acusado de estelionato ao vender a mesma casa para três pessoas em Novo Progresso

Marcos dos Santos Souza, é acusado de vender um imóvel para três pessoas ele foi denunciado na polícia Civil por estelionato.

Marcos se apresenta como corretor de imoveis em grupos de WhatsApp, toda vez que faz uma vítima, exclui o aplicativo e aparece com outro, para contínua o golpe nas redes sociais em Novo Progresso-PA.

Conforme relatou um casal, vítimas de estelionato para polícia, ele vendeu o mesmo imóvel para três pessoas, agindo de forma dolosa dizendo-se de dono de um terreno que não mais lhe pertencia, o casal pagou R$ 18 mil, acreditando estarem adquirindo o imóvel.

Casal que procurou o Jornal Folha do Progresso para denunciar, disse que encontrou o anúncio no dia 10 de março de 2022, em uma página de compra e venda no Facebook, se mostrou interessando, quando foi procurado pelo Marcos, que se apresentou como vendedor do imóvel, que ganharia comissão para venda. O suposto corretor marcou horário para mostrar o imóvel no bairro Jardim América. O Casal esteve até o mercado América onde se encontrou com o suposto corretor, e seguiu até o imóvel a venda.

O suposto vendedor, disse que o valor do imóvel estava a venda por R$ 25mil, mas que com o pagamento sendo a vista, ofertou por R$ 18 mil. Sem ter o dinheiro, o casal procurou uma agência bancária e fez um empréstimo, onde vai pagar R$38 mil em quatro anos com juros e correção monetária. Sem saber que estavam sendo enganados, fizeram um Pix de R$ 5 mil uma transferência de R$ 9,700 e a importância de R$ 3,700 mil pagaram em espécie, após fazer o contrato de compra e venda.

Ainda conforme o Boletim de Ocorrência Policial, o negócio foi realizado na sexta-feira, dia 11 de março de 2022, mesma data do pagamento.

Na segunda-feira, 14 de março de 2022, o casal foi até o local levar material para reformar o imóvel, quando descobriu que foi lesado, outra pessoa estava no local se apresentou como dono, que havia comprado o imóvel da mesma pessoa.

O golpe foi descoberto nessa segunda, 14 de março de 2022, quando outras vítimas apareceram para tomar posse do mesmo imóvel.

As vítimas levaram ao conhecimento da polícia e saíram na captura do acusado. Conforme relatos das vítimas, o nacional Marcos dos Santos Souza, foi encontrado em sua residência no bairro Vista Alegre, Policiais Militares no comando do Sargento Maduro, levaram a vítima até a delegacia de polícia civil, onde também seguiram para depoimento. Ao chegar na polícia o golpista foi levado para dentro, em seguida eles ouviram dos polícias que era para irem para suas casas, e retornarem no dia seguinte (terça-feira- 15/03), as 09h00min, que o acusado prestaria depoimento (temia pela vida)

No dia seguinte as vítimas estiveram na delegacia na hora marcada e o acusado não, compareceu” “Chegamos as 09h00min, e ficamos até fim da tarde, ele não compareceu”, informou.

Ainda conforme os lesados pelo estelionatário Marcos dos Santos Souza, saíram em busca de informações na residência do acusado, na casa de parentes e da mãe dele e não foi mais encontrado.

MAIS VÍTIMAS

O Jornal Folha do Progresso foi procurado por outra vítima, neste caso acusa a mesma pessoa (Marcos dos Santos Souza) de ter vendido uma motocicleta pela importância de R$ 5mil, e nunca ter entregue o veículo. Ele veio comigo, negociou a motocicleta, eu o paguei ele desapareceu, relatou.

Outro Golpe foi a venda de um terreno no Bairro Nego do Bento, a compradora entregou uma televisão de 55 polegadas no valor de R$4,5 (quatro mil e quinhentos reais), entregou um documento falso, em nome de outra pessoa. Todos os casos estão relatados na delegacia de polícia de Novo Progresso para providências.

Conforme os relatos das vítimas para polícia, o acusado Marcos dos Santos Souza, já vem bastante tempo realizando golpes em Novo Progresso, sempre que faz uma vítima ele troca de chip do telefone, aparece com outro número.



