Jovem morto com tiro na nuca é encontrado em Oriximiná

Crime aconteceu na noite de terça, 23, em Oriximiná — Foto: Reprodução/Redes sociais

Lucinaldo da Silva de Jesus tinha apenas 21 anos. Polícia Civil investiga o caso.

Um jovem de apenas 21 anos foi assassinado em Oriximiná, oeste do Pará, na noite desta terça-feira (23). O corpo de Lucinaldo da Silva de Jesus, 21 anos, foi encontrado na rua por moradores do bairro Novo Horizonte.

De acordo com informações de policiais que atenderam a ocorrência, a cabeça de Lucinaldo estava bastante machucada, indicando que além de um tiro na nuca, ele pode ter sido agredido a cacetadas.

Uma guarnição da Polícia Militar fez o isolamento do local do crime, e acionou a Polícia Civil que investiga as circunstâncias e autoria do crime.

O corpo de Lucinaldo de Jesus foi removido para o necrotério de Oriximiná e depois liberado aos familiares para sepultamento.

*Com informações de Leonardo Sousa, de Oriximiná.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...