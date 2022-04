Homem é morto a facada por causa de R$ 2 no nordeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Neste domingo (17), Gilvan Teodoro da Silva foi preso após matar Antônio Eduardo Corrêa, de 39 anos, com uma facada certeira, durante uma briga que começou por causa de R$ 2,00 no Bairro Patauateua, em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, por volta de 10h.

O suspeito foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Guamá, onde foi ouvido e autuado pelo delegado Ronaldo Lopes. Parte do depoimento dele foi gravado. (As informações são do Portal Debate com Native News Carajás).

Gilvan Silva confessou o crime, mas diz que matou para se defender, porque Antônio o teria acusado de roubar R$ 2,00 dele e tentou esfaqueá-lo. “Ele puxou a faca para mim e eu tomei para me defender. Não vou fica por baixo também, né doutor”, disse o suspeito, afirmando que foi uma mulher quem pegou o dinheiro da vítima e botou a culpa nele.

Segundo o sargento José Maia, da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (9ªCIPM), logo após o crime, a sua guarnição chegou ao local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu Antônio Corrêa e o levou para o Hospital Municipal de São Miguel do Guamá (HMSG), mas ele morreu pouco depois.

