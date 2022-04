Homem é preso suspeito de furtar gado em Placas, no Pará

Suspeito preso. Foto: Reprodução/PC

O caso aconteceu em uma propriedade rural, que fica localizada a 14 KM da sede do Município de Placas

Segundo a denúncia feita pelo fazendeiro José de Sousa da Silva, conhecido como ZEZINHO que acionou a polícia os bandidos arrombaram o cadeado do portão de entrada, e conseguiram levar12 (doze) novilhas. Ainda segundo o que ele informou a guarnição tudo aconteceu na madrugada do dia 13, os animais possuem um valor de mercado equivalente a 45 mil reais. (As informações são do Plantão 24horas News)

De imediato foi iniciado a Policia deu início as diligências em busca das novilhas, chegando até a vicinal do PULU km 57, Vicinal do Elmo e Travessão do Nonato. Chegando a chácaras, sítios, matadouros, e na ocasião já mantivemos contato com vários compradores, comerciantes, açougueiros, pecuaristas, eles foram informados sobre o furto das novilhas, e que qualquer informação deveriam informar a Polícia imediatamente, as ações se estenderam pela madrugada.

No dia seguindo com a retomada das os policiais chegaram até a fazenda de um comerciante na BR 230, KM 241, onde duas novilhas, nelore, com a marca J8, que utilizada pela vítima para identificar os animais. No local obtivemos a informação.

Momento da prisão. Foto: Reprodução/PC

Sobre quem seria um dos envolvidos seria o nacional Magno Maciel Barbosa, inclusive sobre seu endereço, na cidade de Placas. Ao chegar no local o suspeito não estava mas sua esposa, informou que ele havia seguido para o lote do seu genitor, no Travessão do Pajoba localizado a aproximadamente 38 KM de Placas-PA.

Que imediatamente nos deslocamos até o local onde magno foi encontrado e confessou a autoria do crime

No local o suspeito relatou que nove novilhas haviam sido entregues em uma fazenda na BR 230

Os animais foram transportados em uma F400, uma das novilhas acabou morrendo no translado, os acusados disseram a carne estava no freezer da sua residência e a outra parte havia sido feito um churrasco. O suspeito foi apresentado nesta Delegacia de Polícia Civil para o andamento dos procedimentos legais.

