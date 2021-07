Homem é morto a facadas pelo vizinho no sudeste paraense

Ferido, homem morreu no hospital – (FOTO:DIVULGAÇÃO)

Marques da Silva Lima foi morto a facadas em um briga, sendo que o principal suspeito pela morte do rapaz é um homem identificado como Johny Barbosa Soares, seu vizinho. O caso foi em Conceição do Araguaia, município do sudeste paraense. De acordo com informações do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime foi por volta das 22h deste domingo, 05, quando uma reunião regada a álcool evoluiu para uma briga, resultando em assassinato.

Johnny e Marques eram vizinhos e bebiam juntos na rua 28 do bairro Vila Nova, bairro às margens do Rio Araguaia, e já era tarde da noite quando “se estranharam”. Segundo os familiares que falaram com a guarnição da PM, após desferir as facadas, Johny fugiu do local, enquanto Marques foi levado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA), onde morreu por conta dos ferimentos.

Logo após o crime, a PM começou a fazer buscas pelo suspeito na região, mas sem sucesso. Foi somente na manhã desta segunda-feira, 05, que a polícia recebeu a informação de que Johny havia sido detido por populares na Rua Roraima, perto do terminal rodoviário da cidade. Algemado, o suspeito de ter cometido o crime foi levado pelos policiais até a delegacia de policia civil, onde foi ouvido sobre o caso e permanece detido.

Por:O Liberal

