Preso suspeito de abusar de criança de quatro anos em festa de aniversário

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu no bairro Chácara da Lua, em Parauapebas, durante uma festa de aniversário. Yure foi acusado de introduzir os dedos no órgão genital da criança, provocando sangramento. Após sentir dores, a menina comunicou aos pais, que acionaram a polícia.

A criança foi encaminhada para o Hospital Municipal de Parauapebas. Ao chegar ao local, os médicos conversaram com os pais da menina que relataram o abuso sexual. A Polícia Militar foi acionada e após diligências, chegaram até a residência do suspeito.

Yure Paulo dos Santos, de 18 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (15), no bairro Liberdade, no município de Parauapebas, sudeste paraense. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas quatro anos, durante uma festa de aniversário.

