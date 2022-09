Homem é morto a golpes de facão, no Pará

(Foto:Reprodução) – O crime aconteceu no início da noite de domingo (4/9) na estrada de acesso à Vila Acariri, às proximidades da comunidade de Branquelândia, zona rural do município em Baião (PA).

Uma briga entre dois homens terminou com um morto a golpes de facão em Baião, no nordeste do Pará. O crime aconteceu no início da noite de domingo (4/9) na estrada de acesso à Vila Acariri, às proximidades da comunidade de Branquelândia, zona rural do município.

De acordo com as primeiras informações, a vítima, que era conhecida pelo apelido de “Mãozinha”, teria tido um desentendimento com outro homem, que ainda não teve o nome informado, e os dois terminaram brigando. Durante as agressões físicas, ele foi brutalmente assassinado com golpes de facão.

O assassino foi agarrado por populares que o amarraram e depois o entregaram à polícia. Os motivos da discussão entre os dois, que terminou em morte, estão sendo apuradas pela Polícia Civil. (Com informações de Nazaré dos Patos).

Jornal Folha do Progresso em 05/09/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...