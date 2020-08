Adolescente de treze anos mata menina de cinco anos a facadas

(Foto:Divulgação) – Vítima ficou dias internada no Hospital Metropolitano, mas não resistiu

Uma tragédia se abateu sobre uma família em São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, com o assassinato de uma criança de cinco anos por um adolescente de treze anos. De acordo com informações colhidas junto à Polícia Civil do município, a menina foi atacada pelo adolescente, que é parente dela, no domingo pela tarde (02), ficando internada até não resistir aos ferimentos e morrer no hospital na noite desta quarta-feira (05).

O caso ocorreu na zona rural de São Miguel, na comunidade de Matupiriteua. Na tarde de domingo, o rapaz e a criança – cujos pais são primos – estavam brincando em um quintal quando, de repente, ele teria atacado a menina com cinco facadas. Depois, ele arrastou a criança uma região de mata, imaginando que ela já estivesse morta, mas a menina acordou e começou a gritar. Os parentes correram ao auxílio dela, e levaram a criança para receber atendimento médico. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima teve de ser encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) em Ananindeua.

Depois de três dias lutando pela vida, a menina não resistiu e morreu na unidade de saúde. Ainda de acordo com informações da polícia, o adolescente responsável pelo assassinato foi apreendido logo após o ataque à menina. Ele foi levado à delegacia e, em seguida, transferido para o Centro de Internação do Adolescente Masculino (CIAM), da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa). De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, ele se manteve calado e não deu explicações sobre o caso, dizendo apenas que o ataque à menina “aconteceu”.

