Homem é preso por se masturbar dentro de ônibus na Grande Belém

Ao avistarem a viatura do Detran, os passageiros do coletivo pediram ajuda dos agentes, que deram voz de prisão ao abusador. — Foto: Agência Pará

Vítima relatou que homem sentou ao lado dela, colocou o órgão genital pra fora e se masturbou. Caso ocorreu em um coletivo que trafegava na BR-316, no bairro da Guanabara, em Ananindeua.

Um homem foi detido pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) por praticar crime de importunação sexual dentro de um ônibus de transporte coletivo nesta terça-feira (21), na Grande Belém

O caso ocorreu em um ônibus que trafegava pela BR-316, no trecho que fica no bairro da Guanabara, em Ananindeua. A vítima relatou que estava sentada quando um homem sentou ao lado, virou para a passageira e começou a se masturbar com o órgão genital para fora.

A vítima conseguiu empurrar o homem e se levantou chamando a atenção das pessoas que estavam no coletivo. De acordo com informações do Detran, o abusador ainda tentou fugir, mesmo com o órgão genital exposto, mas a mulher conseguiu impedir a fuga com a ajuda dos demais passageiros.

Ao avistarem a viatura do Detran, os passageiros pediram ajuda dos agentes de fiscalização. Após constatado o crime, foi dada voz de prisão ao abusador. Ele foi conduzido à delegacia da Guanabara para os procedimentos cabíveis.

O termo “importunação sexual” abrange qualquer prática de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima. A Lei que ampara vítimas de Importunação Sexual (13.718/2018) estabelece prisão de até cinco anos para quem cometer ato libidinoso contra alguém sem consentimento. (As informações são do g1 Pará — Belém)

Jornal Folha do Progresso em 22/12/2021 21h23

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...