Homem é morto após discussão de trânsito no Pará

Uma ação da Polícia Militar em tempo recorde colocou atrás das grades três homens acusados de terem praticado um assassinato na noite do último sábado (18), após uma discussão.

O crime ocorreu após uma desavença no alojamento de uma empresa, localizada no Distrito de Novo Horizonte, município de Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará.

De acordo a polícia, o crime ocorreu depois que o motorista do ônibus, que faz o transporte dos funcionários, foi fazer uma manobra e bateu na parede de um dos cômodos do alojamento.

O trabalhador José Ferreira da Silva foi tomar satisfação com o motorista com uma faca na mão e acabou morto. De acordo com o relato dos acusados, o homem se alterou e tentou matar o motorista e os dois amigos tentavam apaziguar a situação. Foi quando um dos acusados tomou a faça do algoz e aplicou algumas facadas na vítima que morreu no local.

Após o crime os acusados empreenderam fuga no sentido da cidade de Conceição do Araguaia, no mesmo ônibus que foi o pivô da confusão.

No meio do trajeto o veículo deu uma pane próximo a localidade São Jacinto, e os acusados tiveram que abandonar o carro.

A parada obrigatória contribuiu para que a uma guarnição da Polícia Militar chegasse até o local e prendesse os três acusados que foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, onde foram autuados em flagrante delito pelo crime de assassinato.

segunda-feira, 20/12/2021, 09:48

