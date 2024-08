Homem é morto após ser perseguido por criminosos no Pará

Peritos isolam cena do crime para coletar vestígios | Foto: Via WhatsApp

Ele não seria morador da área onde foi alcançado pelos assassinos, que estavam em uma motocicleta.

Valdeclei Queiroz de Lima, 41 anos, foi assassinado com 13 tiros, na noite desta quinta-feira (1), na rua da Providência, nas proximidades da avenida Mário Covas, bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Grande Belém.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem não seria morador da área e chegou ao local do crime, após ser perseguido pelos assassinos, que estariam numa motocicleta de cor e placa não anotados.

Ao ser alcançado na rua da Providência, o ocupante que estava no carona desceu da motocicleta e atirou contra o homem. Sem chances de defesa, ele caiu junto ao muro e mato na via.

A ocorrência foi atendida pela PM, que acionou a Divisão de Homicídios (DH), da Polícia Civil (PC), que abriu inquérito para desvendar a motivação do crime e a identificação dos assassinos.

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) esteve no local do crime para coletar vestígios periciais. Os peritos criminais confirmaram que Valdeclei recebeu 13 tiros, todos nas costas, o que indicam que ele estava sendo perseguido.

Em seguida, a equipe de remocistas da PCEPA conduziram o corpo a sede do órgão, em Belém, onde passará por exame de necropsia.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/09:53:43

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...