Saiba quanto Rebeca Andrade receberá por medalhas já conquistadas

Brasileira ainda pode ganhar mais duas medalhas em Paris | Foto: Luiza Moraes / COB

Rebeca Andrade, com 4 medalhas olímpicas, lidera premiações do COB e disputará mais finais.

Rebeca Andrade, 25, é a brasileira com o maior número de medalhas na história das Olimpíadas.

Com a prata no individual geral e bronze por equipe, ela agora soma quatro no total (foi ouro no salto e prata no individual geral em Tóquio 2020) e lidera o ranking da premiação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para atletas com R$ 266 mil.

A ginasta ainda pode aumentar esse valor, já que vai estar nas finais de três provas por aparelho: salto, trave e solo.

Um pouco antes do inícios dos Jogos Olímpicos, o COB anunciou os valores das premiações aos atletas. Na modalidade individual, o atleta irá ganhar R$ 350 mil pelo ouro, R$ 210 mil pela prata e R$ 140 mil para medalha de bronze.

Nos esportes em equipe, de dois a seis integrantes, os valores são de: R$ 700 mil para ouro, R$ 420 mil para prata e R$ 280 mil para bronze divididos pelos atletas. Já nas modalidades em grupos de mais de sete pessoas: R$ 1,5 milhão ouro, R$ 630 mil prata e R$ 420 mil para bronze.

Pela medalha de prata que ganhou nesta quinta-feira (1), Rebeca Andrade irá receber $ 210 mil e ainda já assegurou R$ 56 mil pelo bronze conquistada na modalidade em grupo com Jade Barbosa, Flavia Saraiva, Julia Soares e Lorrane Oliveira.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2024/09:58:30

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

