Homem é morto com 17 facadas desferidas pelo cunhado, no Castanheira

Assassinado tinha 24 anos e morreu sangrando após os golpes de faca (Foto:Reprodução/Igor Mota)

Vítima e cunhado se desentenderam dentro de casa

Um jovem identificado como Hermani Oliveira, de 24 anos, foi assassinado com pelo menos 17 facadas pelo próprio cunhado na manhã desta segunda-feira (20), no bairro da Castanheira, em Belém. O cunhado, apontado como responsável pela morte da vítima, foi identificado como Fabrício Paes. Ele é irmão da esposa de Hermani e ainda está foragido.

O crime aconteceu diante de quase toda a vizinhança e chocou os moradores.

Os vizinhos contaram que por volta de 9h30 ouviram muitos gritos e barulhos de discussão vindos do interior da residência onde os dois moravam com os demais familiares, situada na passagem José de Alencar, às proximidades da rodovia BR 316 e avenida João Paulo II. A confusão assustou os moradores do entorno, que saíram de suas casas para verificar o que estava acontecendo. Foi quando Hermani correu em direção à rua, já ensanguentado. Imediatamente, Fabrício o seguiu e desferiu novos golpes de faca. A vítima, muito machucada, caiu no chão e continuou sendo rasgada à faca pelo cunhado.

Hermani morreu minutos depois, ainda no local.

Segundo testemunhas, a mãe de Fabrício, sogra de Hermani, colocou o filho para dentro de casa, numa tentativa de protegê-lo das autoridades policiais. Desde então ele desapareceu.

Na localidade, os vizinhos não souberam informar se a vítima e o assassino se desentendiam nem quais teriam sido as possíveis motivações da morte brutal de Hermani, mas comentaram, alarmados, que Fabrício deveria “estar com muita raiva” para ter tirado a vida do cunhado com mais de dez facadas. Parentes, abalados com a tragédia familiar, não quiseram comentar a ocorrência.

A equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), que fez a análise técnica do assassinato, disse que as perfurações encontradas no cadáver de Hermani eram muito profunda e foram dadas principalmente na região do tórax. Os peritos encontraram também uma extensa linha de sangue desde o interior da residência, onde começaram os golpes de faca, até o local onde a vítima caiu e morreu.

Os policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar (27º BPM) fizeram rondas na localidade logo após o crime, mas não conseguiram localizar o suspeito. Os PM’s adentraram quintais e matagais próximos do local do assassinato e descobriram, pelos vestígios de sangue encontrados, que Fabrício também foi ferido durante a briga. Ele continua sendo procurado pelas polícias Civil e Militar.

O caso foi registrado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil. O corpo de Hermani foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) por volta de 11h40.

Briga entre a vítima e um cunhado motivou esfaqueamento (Igor Mota)

