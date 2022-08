Homem é morto com golpes de enxada durante briga em Canaã dos Carajás

(Foto: Reprodução) – Na manhã de domingo (28), por volta de 7h, Melquis Zedek Alves Morais, de 37 anos, foi morto com golpes de enxada na Rua V10, no Bairro Park Carajás, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará.

O autor do crime, identificado como Marcio Igreja da Silva, já está à disposição da justiça.

O suspeito de ter praticado o assassinato foi preso momentos depois quando buscava atendimento médico no Hospital Municipal Daniel Gonçalves. Conforme a PM, Marcio Silva confessou que se envolveu em uma briga com a vítima.

Ainda de acordo com o depoimento do suspeito, durante a luta corporal, ele teria sido atacado com golpes de faca pela vítima. Então, para se defender, o indivíduo desferiu golpes em Melquis Zedek com uma enxada na região da cabeça.

Após o atendimento da unidade hospitalar, a guarnição de serviço da Polícia Militar fez a condução do suspeito para Delegacia de Polícia Civil de Canaã, onde ele foi autuado em flagrante por homicídio. (Com informações de Canaã Tem de Tudo) (Com informações do Debate Carajás).

