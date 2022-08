Filho é preso após cuspir e agredir a própria mãe a tapas, em Santarém

(Foto: Reprodução TV Impacto) – O homem identificado como Antônio Linhares acabou preso no último sábado (27), suspeito de cuspir e agredir a própria mãe a tapas. A prisão ocorreu no bairro Matinha, após a vítima acionar uma viatura da PM que fazia rondas na localidade.

A mãe do suspeito, Raimunda Linhares, contou que as agressões são constantes, e que o filho não respeita a medida protetiva.

“Na hora que ele chega em casa é me batendo, me arrastando. Eu já sou aleijada dessa perna, ele se aproveita. Tô cansada dessa vida. Ele bate, arrasta, hoje estava com pau quebrando tudo. Nem liga pra medida, rasga e cospe na minha cara. Me bate de tapas e ainda diz que se um dia for preso, ao sair ele me mata”, lamentou.

Vítima, Raimunda Linhares

Segundo os militares do 35° BPM, a mãe do suspeito já acionou a polícia inúmeras vezes, denunciando o próprio filho, mas nunca foi capturado, pois conseguia fugir. Desta vez, foi localizado e autuado em flagrante pela Lei Maria da Penha. (Com informações do O Impacto).

