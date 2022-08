Foragido da Justiça tenta incendiar irmã e sobrinho em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Um homem identificado como Abel de Jesus Moraes, foi preso em flagrante na noite de sábado (27), no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, acusado de tentativa de homicídio contra a irmã e o sobrinho.

Ele era foragido da justiça com prisão expedido pela justiça do estado do Amapá. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Segundo informações, Abel de Jesus Moraes tentou matar a própria irmã com golpes de arma branca, e em seguida jogou-lhe álcool, juntamente com o filho da vítima, na intenção de colocar fogo em ambos. Por volta das 19h20, a Polícia Militar foi acionada para realizar buscas na 20ª rua do bairro Bom Remédio, onde localizaram o acusado.

Por ser foragido, no momento da abordagem ele informou um nome falso para não ser identificado, porém, na delegacia, o acusado confessou a identidade real.

Em nota, a Polícia Civil informou que o acusado está à disposição da justiça. (Com informações do Giro Portal).

29/08/2022

