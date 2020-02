Carro com mercadorias roubadas dos Correios é interceptado pela Polícia em Barcarena. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

Trio é baleado e preso em flagrante com mercadorias roubadas dos Correios em Barcarena, no PA

Policiais deram ordem de parada ao condutor do carro, que trafegava pelo km 58 do Complexo Alça Viária. O motorista não obedeceu e houve troca de tiros, segundo a Polícia.

Produtos roubados de um caminhão dos Correios foram recuperados por policiais civis da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos de Carga nesta sexta (7), em Barcarena, nordeste do Pará. Três suspeitos foram baleados e presos em flagrante.

A ação ocorreu pela manhã, quando os policiais deram ordem de parada ao condutor do carro, que trafegava pelo km 58 do Complexo Alça Viária. Segundo a Polícia, o motorista não obedeceu e os ocupantes do veículo atiraram contra os agentes. Houve troca de tiros.

Os suspeitos foram levados para hospital, segundo a Polícia. Em seguida, o caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Crime Organizado, em Belém.

Por G1 PA — Belém

07/02/2020 22h05

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...