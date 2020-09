Homem é morto pelo irmão após dar soco no pai em Pacajá

Homicídio teria ocorrido porque a vítima desferiu um soco no pai deles – (Foto:Reprodução)

Edmilson dos Santos Silva, de 31 anos, foi morto pelo próprio irmão, Junior dos Santos Silva, na tarde do último domingo (27) em Pacajá, sudoeste paraense. O fratricida cometeu o crime no meio de uma briga, fugindo do local em seguida. Ele segue foragido.

Segundo informações colhidas junto à Superintendência Regional da Polícia Civil do Lago de Tucuruí, a equipe de plantão na Delegacia de Pacajá foi informada que havia ocorrido um homicídio em uma comunidade rural, e já foi ao local sabendo que o principal suspeito era o irmão da vítima. Com posse destas informações, foi feito o deslocamento até o local indicado, uma comunidade na zona rural do município.

Chegando à Estrada Vicinal Três Barracas, perto da rodovia BR-230 (Transamazônica), os policiais confirmaram que se tratava de um crime letal quando encontraram em um dos quartos da casa o corpo de Edmilson. Um levantamento no local detectou uma perfuração por arma branca no abdômen da vítima.

Após conversas com o pai do homem morto, a polícia confirmou que o assassino era o irmão, Junior. O homem cometeu o fratricídio porque o irmão teria agredido o pai com um soco no rosto. Ao ver isso, Junior atacou seu irmão, começando uma violenta briga com socos e chutes. No meio da altercação, Junior uma faca e aplicou um golpe fatal em Edmilson, que morreu no local.

Depois do crime, o homem fugiu do local e segue sendo procurado pela polícia, que não conhece seu paradeiro. O corpo de Edmilson foi removido por profissionais do núcleo avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Tucuruí.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...