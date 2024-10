Homem é preso acusado de liderar grupo responsável por queimadas e desmatamento na Amazônia

Foto: Reprodução | A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira 23 um homem apontado como líder de um grupo criminoso responsável por desmatamento e queimadas ilegais no sul do Amazonas.

O esquema teria causado mais de 138 milhões de reais em danos ambientais. O suspeito, identificado como o principal financiador e articulador das atividades ilícitas, foi detido em um condomínio de luxo na cidade de Campinas, em São Paulo.

A prisão ocorreu no âmbito da operação Dracarys, que investiga desmatamentos e queimadas nos municípios de Boca do Acre (AM) e Pauini (AM).

Conforme a Polícia Federal, o grupo é suspeito de desmatar, provocar incêndios, impedir a regeneração da vegetação, além de praticar falsidade ideológica e associação criminosa.

As áreas de Boca do Acre e Pauini, de difícil acesso e pouco monitoramento, teriam sido escolhidas estrategicamente para dificultar a ação de órgãos de fiscalização ambiental. O esquema teria causado a derrubada de 1.672 hectares de floresta nativa e queimadas que devastaram 2.368 hectares de terras públicas federais.

O impacto das queimadas, revelado por imagens de satélite, contribuiu para a formação de densas nuvens de fumaça que afetaram amplas regiões da Amazônia, especialmente entre setembro e outubro deste ano. Essas emissões comprometeram a qualidade do ar, agravando a crise ambiental e gerando prejuízos à saúde das comunidades locais.

A operação Dracarys cumpre 10 mandados judiciais expedidos pela 7ª Vara Federal do Amazonas, incluindo prisão, buscas e apreensões nos estados de São Paulo e Amazonas.

A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens dos investigados, visando garantir a reparação dos danos ambientais.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/10/2024/08:09:16

