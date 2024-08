Homem é preso após atirar contra companheira em Marabá | PA

Foto: Reprodução | A ação iniciou quando a guarnição foi acionada para verificar uma ocorrência de baleamento em um Assentamento na área de São Félix.

A violência contra mulher é uma prática lamentável, que ainda persiste na sociedade e precisa constantemente ser combatida. Nesse contexto, a Polícia Militar busca todos os dias garantir a proteção das mulheres e interromper essa problemática, realizando ações de proteção, repressão e orientação sobre as medidas preventivas e de apoio às vítimas. Além disso, disponibiliza a todo momento o atendimento para denúncias anônimas, como o 190 e o 181.

Diante desse cenário, nesta segunda-feira (26), policiais militares que integram o 4° Batalhão de Polícia Militar (4° BPM), Unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional II (CPR II), prenderam um homem por tentativa de feminicídio e apreenderam uma arma de fogo e munições em Marabá.

A ação iniciou quando a guarnição foi acionada para verificar uma ocorrência de baleamento em um Assentamento na área de São Félix. No local, foi relatado, de forma anônima, para os agentes que a esposa de um homem que residia naquela área estava no Hospital Municipal por ter sofrido tentativa de feminicídio, tendo como autor o companheiro dela, que usou um armamento para o feito .

A guarnição realizou buscas no local e conseguiu localizar o indivíduo. Ao ser questionado sobre o uso de arma de fogo, o homem informou para a equipe que era caseiro de uma chácara e que o armamento que estava com ele, na verdade, pertencia ao patrão dele. Além disso, ele acrescentou que o baleamento da esposa havia acontecido de forma acidental.

Os militares continuaram averiguando o perímetro, e em dado momento localizaram uma espingarda calibre 22 e três munições do mesmo calibre, sendo duas deflagradas e uma intacta, além de vestígios de sangue no local. Por esta razão, o indivíduo, juntamente com o material, foi apresentado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para os esclarecimentos sobre o fato.

Fonte: PM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2024/08:15:11

