PM prende suspeito de vender drogas em bar de Jacundá | PA

Foto: Reprodução | A prisão foi realizada por equipes do 50° Batalhão de Polícia Militar (50° BPM).

Equipes do 50° Batalhão de Polícia Militar (50° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional IV (CPR IV), prendeu um homem por tráfico de drogas no município de Jacundá, região do sudeste paraense.

A ação policial ocorreu no último domingo (25), e teve início quando uma guarnição do motopatrulhamento da unidade foi informada sobre as características físicas de um homem suspeito de comercializar entorpecentes, em um bar localizado na praça central da cidade.

Os militares deslocaram até o local, onde identificaram o homem descrito na denúncia e durante a busca pessoal nele, encontraram substâncias semelhantes ao oxi e maconha, além de uma quantia em dinheiro. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, onde o homem foi autuado por tráfico de drogas.

Assim como nos demais municípios paraenses, o CPR IV também segue as diretrizes estratégicas emanadas do Departamento Geral de Operações da PMPA (DGO), objetivando garantir maior ostensividade e presença policial nas ruas e proporcionando tranquilidade e segurança à população, de forma padronizada e uníssona.

Fonte: PM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2024/07:25:31

