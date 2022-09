Homem é preso após dar golpe em três comércios de distrito de Itaituba (PA)

Suspeito foi conduziu para a delegacia de Itaituba para a realização dos procedimentos cabíveis (Foto:Reprodução / Giro Portal).

O suspeito de estelionato alegava defeito em produtos para pedir dinheiro de volta

Um homem, identificado como Márcio André Bentes de Oliveira, foi preso, nessa quarta-feira (31), acusado de cometer o crime de estelionato contra três estabelecimentos comerciais de Miritituba, distrito de Itaituba, no sudoeste do Pará. O golpe foi aplicado entre os dias 15 e 30 de agosto. As informações são do Giro Portal.

O suspeito agia da seguinte forma: comprava produtos nos estabelecimentos, alegava que eles apresentavam falhas ou que não serviam e solicitava o dinheiro de volta.

A primeira ocorrência foi registrada no dia 15. O suspeito chegou no estabelecimento com três latas de leite no valor de R$52 reais e disse que o produto não era o mesmo que ele queria. O segundo caso foi no último dia 29, quando ele repetiu o mesmo esquema na devolução de 1 quilo de leite, avaliado em R$ 43.

Já a terceira vítima teve um prejuízo de R$ 180, após o suspeito devolver três lâmpadas que ele alegou que não haviam servido. Em todos os casos, o acusado pediu o dinheiro de volta.

Após o registro das três acusações, a Polícia Militar localizou o suspeito nessa quarta e o conduziu para a delegacia de Itaituba para a realização dos procedimentos cabíveis.

