Vereadores se reúnem com Prefeito e vice Prefeito para discutir atraso em pagamentos de salários de servidores

Os vereadores Francisco Gomes de Sousa (presidente da Câmara), Juliano Simionato, Moisés de Lima Ferreira, Samuel de Oliveira Bortolin e Valfride Rodriges dos Santos (Nando), se reuniram nesta terça-feira (12/01) com o Prefeito Gelson Dill e vice prefeito Marconi, para tratar de assuntos inerente a atraso no pagamento dos servidores públicos referente ao mês de Dezembro 2020.

Em pauta também, os edis solicitaram que os serviços essenciais tem que ser realizados no município, apesar da nova gestão ainda estar se organizando. Destacamos que muitos servidores públicos da Administração e da Saúde recebem apenas um salário mínimo e já estão passando por dificuldades com o atraso.

O prefeito Gelson Dill, se comprometeu com o pagamento do salário atrasado do funcionalismo, que estão verificando os meios legais para tal, e pediu um pouco de paciência que será resolvido. “Os vereadores se colocaram a disposição, caso seja necessário uma sessão extraordinária para aprovar um PL (Projeto de Lei) autorizando esse pagamento pela gestão em exercício”. Na oportunidade trataram de assuntos referente a contratação de novos médicos e aquisição de materiais/medicamentos que estão faltando no HMNP, assim como manutenção das estradas e pontes do Assentamento Santa Julia e Novo Fronteira, e também das vias públicas da sede do município. Os vereadores trataram também sobre o sistema de saneamento do município, cobrando ações sobre os vazamentos em alguns pontos, para que seja solucionado esse problema no município.

Fonte: Novo Progresso em Foco

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

https://www.folhadoprogresso.com.br/aulas-de-revisao-para-o-enem-2020-serao-exibidas-a-partir-desta-quinta-14/

Curtir isso: Curtir Carregando...