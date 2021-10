Homem é preso após esfaquear outro no bairro Nego do Bento em Novo Progresso; Vitima morreu no HMNP

(Foto: Via WhatsApp) -A vitima MORREU na manhã desta quinta-feira 21 de outubro de 2021, estava internada em estado grave no HMNP.

O suspeito confessou o crime e foi conduzido à delegacia

Nesta quarta-feira 2 de outubro de 2021, a Polícia Militar prendeu um homem por tentativa de homicídio, em Novo Progresso. O suspeito esfaqueou a vítima após um desentendimento. O homem ferido foi encaminhado ao hospital, estava internado em estado grave, veio óbito na manhã desta quinta-feira (21).

Policiais militares foram acionados, por volta das 17h00mn, para atender uma ocorrência de vias de fato. No local, rua Walter Locarteli no bairro Nego do Bento -3, a polícia encontrou a vítima Josiel Moraes Félix de 31 anos caída ao solo com várias perfurações na região abdominal. O homem ferido foi conduzido para hospital municipal com vida.

Josiel estava internado no HMNP com estado de saúde grave, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ele recebeu três facadas no peito, uma no abdômen , uma no pescoço, uma na cabeça e no braço esquerdo. Ele respirava com ajuda de aparelho.

Durante diligência, a polícia recebeu informações do paradeiro do suspeito que havia fugido após esfaquear a vítima. O suspeito JonhtHan conhecido por Mineiro homem foi preso nas proximidades, ele confessou o crime e alegou ter esfaqueado a vítima para se defender.

O suspeito foi conduzido à delegacia. A ocorrência foi entregue para a Polícia Judiciária Civil.

