Homem é preso após estuprar e assassinar idosa na frente do marido

Foto: Divulgação/ Policia Militar do Mato Grosso Por: O Liberal/ Redação Integrada com informações do G1

Um homem de 41 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (1), acusado de ter estuprado e assassinado uma idosa de 65 anos, na frente do próprio marido, no último sábado (28), em Pontes e Lacerda, a 487 km de Cuiabá.]

