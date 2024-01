Vídeo: Maiara canta para filho de Marília e emociona web

Dona Ruth registrou visita especial nas redes sociais nesta sexta-feira (26).

Maiara, que faz dupla com a irmã, Maraisa, aproveitou a tarde de sexta-feira (26) para fazer uma visita especial. A cantora foi até a casa de dona Ruth, mãe de Marília Mendonça e emocionou os internautas cantando para Léo, filho da amiga, que morreu em novembro de 2021.

Os vídeos do encontro foram postados nos stories do Instagram da avó do menino e o nome de Maiara foi parar nos assuntos mais comentados do Twiiter. Antes, dona Ruth aproveitou para brincar com os boatos de que ela teria uma briga com as irmãs.

“Para vocês que acham que eu vivo brigando com elas (Maiara e Maraisa), que tenho uma briga interna, hoje a briga vai ser feia aqui, viu? Se ela sair chorando daqui é porque eu ganhei”, zoou.

Logo depois, a Maiara apareceu soltando a voz para Léo, que riu. A música escolhida pela artista foi Fã Clube: “Meu coração fez um fã clube só pra você. Ó meu amor, eu vim aqui só pra te ver”, diz trecho da canção.

No Twitter, os internautas se emocionaram: “Eu sabia que precisava ver a Maiara com o Léo de novo. Só não estava preparada 🥹❤️🩹”, afirmou uma. “A Maiara cantando Fã Clube pro Léo, ele brincando com os dedos dela. Tudo é perfeito nesse vídeo. Eu não consigo sair daqui”, disse outra. “A Maiara com o Léo esperei tanto por esse momento”, declarou uma terceira.

Maiara e Maraisa cantam com mãe de Marília Mendonça

A dupla Maiara e Maraisa protagonizaram um momento muito especial durante a Festa do Peão de Barretos, em agosto de 2022. Durante a apresentação, Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, subiu ao palco e falou sobre o legado da filha. O momento foi marcado por emoção e lágrimas do trio.

Dona Ruth subiu ao palco com buquês de flores para as irmãs, ambas amigas próximas de Marília Mendonça, que morreu em novembro do ano anterior após um acidente de avião.

Maraisa chegou a se joelhar aos pés da mãe de Marília e declarou seu amor para ela. “Eu queria agradecer como eu fui recebida aqui, com tanto carinho. Eu vim homenageá-las hoje e parabenizar porque elas estão levando esse legado comigo”, disse Ruth Moreira.

“A Ruth sempre foi uma grande mulher, sustentou a Marília, o João Gustavo. A Marília podia rodar o mundo inteiro, mas em casa era a filha da Ruth. Ruth eu te agradeço por você levar essa inspiração, a Marília se inspirou em você. A Ruth é uma referência de mulher, tenho muito orgulho, aprendo demais com ela e você é minha segunda mãe”, homenageou Maiara.

Marília Mendonça esteve no palco de Barretos pela última vez em 2018, como anfitriã da cantora canadense Shania Twain.

VEJA VÍDEO DA MAIARA CANTANDO!

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2024/11:54:04

