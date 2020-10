Homem é preso após incendiar a casa da “ex” no Pará

Segundo a mulher, o acusado teria ficado furioso quando ela lhe recusou dinheiro – (Foto:| Divulgação)

Eliseu Monteiro da Silva incendiou a casa da ex-companheira e ainda tentou matá-la na cidade de Tailândia, nordeste do Pará.

Ele acabou preso em flagrante por incêndio criminoso e tentativa de homicídio e ainda deu trabalho para os policiais militares da 6ª Companhia Independente, no momento em que foi detido. Não houve feridos por conta do incêndio.

As informações constam no relatório do sargento PM Romiê, cuja equipe foi acionada por volta das 10h da manhã de ontem (1º) por uma viatura do 14º Grupamento de Bombeiros Militar de Tailândia.

O caso aconteceu na avenida Brasil, bairro Boa Esperança, periferia de Tailândia.

Os policiais constataram que Eliseu havia provocado o fogo que destruiu a casa de Diana de Nazaré Oliveira Souza.

Segundo os policiais, o acusado ainda teria tentado jogar a filha do casal na casa em chamas, caracterizando a tentativa de homicídio. Segundo as informações fornecidas por Diana, ele ficou furioso quando ela negou-lhe R$20,00, que era o que restava do auxílio emergencial do Governo Federal. Ela diz que ele queria o dinheiro para comprar drogas.

Eliseu, então, teria ficado fora de si e, quando percebeu a chegada dos policiais, tentou fugir.

Mas, nos arredores do bairro Boa Esperança, os policiais militares o encontraram e conduziram até a Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, onde o caso foi registrado.

– Autor: J.R Avelar/Diário do Pará/sexta-feira, 02/10/2020, 20:36 –

