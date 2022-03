Três homicídios foram registrados em Marabá, no sudeste do Pará

Policiais civis e militares vão fazer diligências para identificar e localizar os autores das três mortes em Marabá (Foto:Divulgação/ Ascom PCPA (imagem meramente ilustrativa))

As execuções ocorreram, na noite de sábado, no bairro Infraero, no Núcleo Cidade Nova, e no Residencial Magalhães, no bairro São Félix

Moradores encontraram os corpos de dois homens, na manhã deste domingo (20), em Marabá, no sudeste do Pará. Os corpos estavam amarrados com fita isolante e apresentavam marcas de disparos de arma de fogo na região da cabeça. As vítimas foram encontradas na rua Circular. (As informações são do O Liberal).

As informações são do portal Debate Carajás. De acordo com as primeiras informações, as vítimas ainda não foram identificadas. A autoria e motivação para o duplo assassinato ainda são desconhecidas. E, no Residencial Magalhães, um homem, cujo nome não foi divulgado, também foi executado a tiros.

Há poucas informações sobre esses três assassinatos e sobre as circunstâncias em que essas mortes foram cometidas. Também não há, até o momento, informações sobre os matadores. Policiais civis da Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana vão investigar o triplo homicídio. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas ao disque-denúncia, cujo número é 181. O sigilo é garantido.

