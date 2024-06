Casal é morto a tiros em ataque no PA; VÍDEO mostra ação criminosa

Trio caminhava por rua de Capanema, quando foi alvo do ataque a tiros. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Polícia Civil (PC) identificou as vítimas como Jurandir Farias e Alaiane Oliveira.

Um casal foi morto durante um ataque a tiros em uma rua de Capanema, no nordeste do Pará, nesta sexta-feira (21).

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram a ocorrência. Ao todo, três pessoas caminhavam próximas na via, quando um carro se aproximou.

De dentro do veículo, disparos de arma de fogo foram feitos em direção ao grupo. Apenas uma das pessoas conseguiu escapar com vida. Jurandir Farias e Alaiane Oliveira não resistiram aos ferimentos e morreram.

As polícias Civil (PC) e Militar (PM) foram acionadas para atender a ocorrência. Segundo a PC, a delegacia de Capanema trabalha para encontrar os envolvidos no duplo homicídio.

