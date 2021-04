Homem é preso após matar mulher e jogar corpo em bueiro em São Félix do Xingu (PA)

Acusado confessou o crime – (Foto:Akira Onuma / O Liberal)

Gilberto Pessoa Lameira foi preso na quarta-feira, 7, no município de São Félix do Xingu, acusado de matar e esconder o corpo de Lucimar Feitosa de Souza. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil depois de uma denúncia informando sobre a localização de um possível suspeito do crime.

O assassinato aconteceu na última terça-feira, 6, na residência da vítima. De acordo com a denúncia, Lucimar, depois de morta, ainda teve o corpo jogado em um bueiro próximo do local onde morava. O cadáver dela foi achado com diversas perfurações de faca.

A polícia, após a descoberta do corpo de Lucimar, realizou diligências na localidade e conseguiu encontrar Gilberto. No local onde o acusado foi localizado também havia manchas de sangue e indícios do crime. Ao ser confrontado, Gilberto confessou o assassinato, mas não revelou as motivações do crime nem falou da relação que tinha com a vítima.

O acusado foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos legais.

Por:Redação Integrada

