Quatro policiais da Rotam foram presos por suspeita de tortura e estupro no Pará

(Foto:Reprodução) – Caso ocorreu em Ananindeua, no mês de julho. A Justiça Militar confirmou a prisão e a investigação contra os militares, que segue em sigilo.

A Justiça Militar do Pará confirmou a prisão de quatro policiais do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), na tarde desta terça-feira (21). Os policiais estão sendo investigados pelo crime de estupro e tortura contra uma jovem de 18 anos. O crime teria ocorrido no município de Ananindeua, no mês de julho deste ano.

O promotor de justiça militar, Armando Brasil, disse que confirma a prisão, mas que não pode passar detalhes da investigação, pois ela ocorre em segredo de justiça. “Ainda estamos no processo de investigação e, por isso, não podemos passar muitos detalhes. Mas o que posso dizer é que até o momento ocorreram quatro prisões de policiais da Rotam envolvido neste crime”, adianta o promotor.

O crime foi denunciado pela própria vítima diretamente à Justiça Militar, no último mês de julho. As informações preliminares repassadas é de que a jovem teria sido torturada e violentada sexualmente, em Ananindeua. A partir da denúncia, a Justiça Militar deu início às investigações e montou uma operação que foi realizada e, a princípio, concluída nesta terça. A jovem vítima dos crimes está sob proteção e está recebendo auxílio do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Provita).

“Nós efetuamos a prisão de quatro policiais, inclusive de um primeiro tenente. Mas as investigações continuam e acreditamos que tem mais pessoas envolvidas”, acrescentou Armando Brasil, destacando a possibilidade de as investigações seguirem.

A reportagem solicitou nota à assessoria de comunicação da Polícia Militar e aguarda resposta.

Por:O Liberal

