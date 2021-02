Homem é preso após se passar por irmão de governador do Pará e aplicar golpes em mulheres

Abner Carlos Pereira se aproximava das vítimas, pedia fotos íntimas, entrava em contato para ameaçar as mulheres e solicitava dinheiro para não divulgar os registros. (Foto:Divulgação)

Abner Carlos Pereira foi detido em flagrante na manhã desta quinta-feira ao tentar chantagear mais uma de suas vítimas

Foi preso na manhã desta quinta-feira (4), em Belém, o acusado Abner Carlos Pereira. Ele foi denunciado após ter criado perfis falsos nas redes sociais se passando pelo empresário Jader Barbalho Filho, que além de diretor-presidente de um grupo de comunicação e presidente do MDB Pará, é também filho do senador Jader Barbalho e irmão do governador Helder Barbalho (MDB). De acordo com a polícia, o principal objetivo do acusado era atrair mulheres para aplicar golpes virtuais.

Abner Carlos Pereira se passava por Jader Filho usando fotos e informações coletada na internet. Após se aproximar das vítimas e conseguir se relacionar amorosamente com elas, o criminoso pedia que as mulheres enviassem fotos íntimas.

Depois de receber as imagens, entrava em contato, por meio de outro número de celular e as extorquia, cobrando quantias para não divulgar as fotos e prints de conversas.Uma das vítimas registrou ocorrência na Delegacia contra Crimes Tecnológicos e a polícia o flagrou no momento em que ele foi até o local marcado para receber o valor cobrado, de R$ 20 mil. Abner foi autuado pelo crime de extorsão, pena que pode chegar a 10 anos de prisão.

O dinheiro foi devolvido à mulher. Segundo o delegado geral de Polícia Civil do Pará, Walter Resende, a corporação investiga dezenas de denúncias de crimes cibernéticos diariamente. “Diante disso, conseguimos chegar ao criminoso e fazer o flagrante. Agora ele terá que responder pelo seu ato”, informou

