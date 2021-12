Homem é preso após ser denunciado por ameaçar matar mulher e crianças em Monte Alegre, no PA

Espingarda usada pelo suspeito para ameaçar esposa e filhos foi apreendida — Foto: Polícia Militar/DivulgaçãoCaso

aconteceu no fim de semana em uma comunidade rural. Conselho Tutelar está acompanhado.

Um homem foi preso por uma guarnição do 18º BMP (Batalhão Gurupatuba) na zona rural de Monte Alegre, oeste do Pará, após ser denunciado pela prática de violência doméstica. O caso aconteceu no último domingo (12) na Comunidade Serra Azul.

De acordo com o sargento PM Ronaldo Carvalho, que atendeu a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo conselheiro tutelar Emanoel Nascimento, após um pedido de socorro feito por crianças que estavam sendo ameaçadas pelo marido da mãe delas.

“Segundo os relatos do presidente da comunidade, todas às vezes que fazia uso de bebida alcoólica, o homem ameaçava a família com uma espingarda e fazia com que a esposa e as crianças tivessem que se esconder no meio do mato. Mas ontem (domingo) a situação se agravou e as crianças foram pedir socorro na beira da estrada. Também receber informação de um conselheiro tutelar que a situação já vinha ocorrendo há dias”, contou sargento Ronaldo Carvalho.

De acordo com o policial, quando a guarnição chegou à casa do suspeito, ele foi encontrado dormindo em uma rede, enquanto as crianças estavam dormindo no chão, e a mãe estava com o filho caçula no colo. No local haviam 8 menores, com idades entre 1 e 13 anos, os dois mais novos são filhos do suspeito, e os outros seis, eram apenas da esposa dele.

“Quando chegamos ele estava em uma rede, nós demos voz de prisão, ele foi algemado e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. A arma ursada pelo suspeito foi apreendida”, disse sargento Ronaldo Carvalho.

De acordo com o delegado de Polícia Civil de Monte Alegre, Jair Castro, o suspeito deve ser enquadro pelos crimes de lesão corporal leve, ameaça e posse ilegal de arma de fogo sem registro. Ele ainda vai passar por audiência de custódia para que a justiça decida se a prisão será mantida ou relaxada.

“Nós acionamos o Conselho Tutelar para que o órgão possa dar todo o apoio necessário com os programas de inclusão das crianças e adolescentes. A mãe já esteve na delegacia e prestou depoimento confirmando agressões e ameaças, e estamos finalizando o procedimento. Infelizmente, esse tipo de conduta de violência doméstica ainda persiste na nossa sociedade. Nós precisamos combater essa prática criminosa que assola nossa sociedade”, finalizou o delegado.

Por Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA

13/12/2021 16h57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...