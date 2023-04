Homem é preso após vazar fotos do corpo de Marília Mendonça

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021 e teve as fotos do corpo no laudo pericial vazadas na última semana (Foto:Reprodução/Redes Sociais).

Responsável pela divulgação das imagens dos laudos periciais dos corpos de famosos que morreram em acidentes trágicos, como Marília Mendonça, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz, foi localizado no Distrito Federal.

O vazamento das imagens do corpo de Marília Mendonça nas redes sociais causou uma grande comoção em todo o Brasil, especialmente nos familiares, amigos e fãs da “Rainha da Sofrência”.

Com a repercussão, fotos dos laudos periciais de outros artistas como Cristiano Araújo e Gabriel Diniz, que, assim como Marília, morreram em acidentes trágicos, também foram divulgadas na web.

Mas não demorou para que as autoridades encontrassem a pessoa responsável pelos vazamentos. Nesta segunda-feira (17), um homem, de identidade não revelada, foi preso em Santa Maria, no Distrito Federal.

Agentes da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil do DF identificaram o suspeito de compartilhar o conteúdo criminoso indiscriminadamente.

O homem, de 22 anos, usou a rede social Twitter para divulgar as imagens dos artistas mortos obtidas de forma clandestina e as distribuiu sem qualquer autorização na internet.

Vale lembrar que o Código Penal brasileiro prevê penas de um a três anos de prisão e pagamento de multa a quem praticar o crime de vilipêndio de cadáver.

Por:Jornal Folha do Progresso/DOL, com informações do Metrópoles em 18/2023/16:42:19

