Homem é preso com 26 quilos de maconha em Alta Floresta no Mato Grosso

Um homem, de 22 anos, foi preso por policiais militares da Força Tática acusado de tráfico de drogas, em Alta Floresta, ontem à tarde. De acordo com um tenente da PM, foram apreendidos 26 quilos de maconha, balanças e algumas porções de pasta base de cocaína.

O policial explicou, ao Só Notícias, que a prisão ocorreu após abordagem de rotina. “Os militares faziam rondas quando percebem que o acusado demonstrou nervosismo com aproximação das guarnições. Foi feita a revista pessoal e encontrada parte da droga. Após isso, contou que o restante da droga estava escondida na residência dele, no bairro Cidade Alta”.

Ainda de acordo com o policial, o acusado já tem passagens por roubos e tráfico de drogas na região. Além disso, durante a consulta ao sistema de segurança pública foi constatado que já havia um mandado de prisão contra ele por envolvimento em uma tentativa de homicídio, em Carlinda.

O acusado foi encaminhado juntamente com o entorpecente apreendido à delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. Ele deve passar por uma audiência de custódia antes de ser levado para cadeia.

Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...