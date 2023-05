Homem é preso com 33 kg de pasta base de cocaína em Castanhal, no Pará

PRF apreende 33 kg de pasta base de cocaína, em Castanhal. — Foto: Divulgação

Apreensão ocorreu durante fiscalização no km 53 da BR-316 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um homem foi preso em Castanhal, no nordeste do Pará, após ser flagrado transportando 33 kg de pasta base de cocaína. A apreensão ocorreu nesta última segunda-feira (15), durante fiscalização no km 53 da BR-316, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, o condutor, natural de Bragança, foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal. A apreensão gerou um prejuízo de R$ 3.960.000,00 para o crime organizado.

Após ter o carro parado durante fiscalização de rotina, os policiais verificaram que na frente do painel do veículo havia uma embalagem. Ao verificar o conteúdo da embalagem, a equipe constatou que se tratava de pasta base de cocaína.

Depois de uma busca mais detalhada no veículo, os agentes localizaram diversos tabletes da droga, em um compartimento oculto na carroceria.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 17/05/2023/09:48:56 (Com informações do g1 Pará — Belém).

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

