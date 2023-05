Golpes do Pix crescem no país; saiba como se proteger com 10 dicas

Febraban dá dicas de como se proteger de golpe do pix e outros aplicados por criminosos (Imagem: Marcello Casal/Agência Brasil).

Consolidado como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros e como a segunda forma de pagamento instantânea mais utilizada no mundo, o Pix é alvo de golpes e fraudes.

Segundo dados do Banco Central, foram 29,2 bilhões de transações em 2022. Ainda, estudo realizado pela ACI Worldwide e GlobaData, aponta o Brasil como responsável por 15% do total de pagamentos instantâneos feitos no ano passado em todo o mundo.

Conforme dados do BC, mais de 147 milhões de usuários estavam cadastrados no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT) até o fim de abril.

Sendo assim, difundido entre a população brasileira, o Pix tornou-se um prato cheio para atividades criminosas. Essas práticas ocorrem por meio de diversos tipos de abordagens e geram prejuízos aos usuários do meio de pagamento.

Golpes do Pix

Com a instantaneidade proporcionada pelo Pix, ainda que as operações sejam rastreáveis, criminosos aproveitam da possibilidade de distribuir o valor entre diversas contas rapidamente, dificultando que os bancos possam rastrear o dinheiro perdido pelo cliente.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), os números de ataques originados de engenharia social mais do que dobraram entre o segundo semestre de 2020 e os primeiros seis meses de 2021, com uma alta de 165%.

A Febraban destaca que os bancos contam com alta tecnologia para evitar golpes e fraudes. No entanto, a segurança faz com que o fraudador brasileiro se volte para o cliente final.

“Técnicas como a do phishing, ou pescaria digital, usam e-mails, SMS, mensagens em aplicativos, posts em redes sociais e páginas falsas na internet para induzir o usuário a revelar senhas e dados pessoais ou clicar em links que instalam aplicativos maliciosos no celular do cliente”, alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban

Ainda, Volpini destaca que existem criminosos que se passam por falsos funcionários de bancos, empresas e até mesmo como falsos policiais e induzem a vítima a fornecer informações confidenciais.

“Pare, pense e sempre desconfie. A Febraban reforça que dados pessoais do cliente jamais são solicitados ativamente pelas instituições financeiras, tampouco funcionários de bancos ligam para clientes para fazer testes com o Pix. Se isto ocorrer, é golpe”, orienta.

Dicas para não sofrer golpes

Confira dicas da Febraban para evitar golpes do Pix e outras formas de fraude:

Cuidado com as suas senhas: Não compartilhe sua senha com amigos e parentes ou encaminhe senhas por aplicativos de mensagens, e-mails ou SMS.

Cuidados com seu cartão: Nunca entregue seu cartão a ninguém. Os bancos não pedem os cartões de volta, mesmo se houver a possibilidade de fraude ou defeito. Eles também não mandam um portador buscar seu cartão.

Confira seu cartão após uma compra: Ao terminar de realizar uma compra na maquininha, verifique o nome no cartão para ter certeza de que realmente é o seu. Sempre confira o valor na maquininha antes de digitar a sua senha e proteja o código de segurança.

Ative duplo fator de autenticação: Sempre ative a função de segurança “duplo fator de autenticação” em suas contas na internet que oferecem essa opção: e-mail, redes sociais, aplicativos, sistemas operacionais, entre outros.

Atenção com ligações: Se receber contato em nome do banco solicitando para ligar para sua Central de Atendimento, ligue a partir de outro aparelho, assim evita que o golpista “prenda” a sua linha telefônica e nunca informe suas senhas.

Nunca clique em links desconhecidos: Sempre confira a origem das mensagens ao receber promoções e e-mails ditos do banco. Nunca clique em links de promoções muito vantajosas ou que peçam sincronização, atualização, manutenção de token, app ou cadastro. O banco nunca envia e-mails informando que sua conta foi invadida e pede para enviar os seus dados.

Cuidado em compras online: Dê preferência a sites conhecidos e confira sempre se o endereço do site é o verdadeiro. Para garantir, não clique em links, digite o endereço no navegador. Sempre use o cartão virtual para realizar compras na internet.

Cuidado nas operações bancárias: Sempre confira o nome do recebedor ao pagar um boleto, realizar transferências ou Pix.

Não fotografe ou filme a tela do caixa eletrônico ao usá-lo: Nunca envie fotos, vídeos ou capturas de tela pelo celular. Se precisar de auxílio no caixa eletrônico, peça ajuda a um funcionário do banco devidamente identificado.

Cuidado com o que compartilha nas redes sociais: Um simples post pode dar muitas informações sobre você para golpistas. O que você compartilha pode ajudar bandidos a conhecer seu perfil e comportamento.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 17/05/2023/09:22:51

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

